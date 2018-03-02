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02 марта 2018
01 марта 2018
28 февраля 2018
18:58  02 марта 2018 1

Югорчанка попала в ДТП после того, как ее хватил удар за рулем. ВИДЕО

Митинг собственников гаражного кооператива «Сетевик». Сургут, сургут, митинг, полиция, беспредел
Полицейские оказали девушке первую помощьФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте девушку за рулем автомобиля застал сердечный приступ. Она врезалась в дорожное ограждение на пересечении улиц 30 лет Победы и переулка Взлетный. Полицейские заметили инцидент и своевременно оказали первую помощь, чем спасли жизнь югорчанке.

Когда сотрудники правоохранительных органов подошли к машине, девушка-водитель находилась в бессознательном состоянии, пульс отсутствовал, рассказали «URA.RU» в региональном УМВД. Один из полицейских сделал непрямой массаж сердца, двое других вызвали скорую и предприняли необходимые меры к урегулированию автомобильного потока.

По словам медиков, благодаря грамотным первичным реанимационным действиям полицейских удалось поддержать кровообращение у пострадавшей до приезда бригады скорой помощи. Своевременные действия силовиков положительно повлияли на состояние девушки при оказании помощи в больнице.

Ксения Томашова
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