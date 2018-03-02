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02 марта 2018
Главные новости Москвы
21:44  02 марта 2018 0

Путин анонсировал продолжение борьбы с коррупцией в Дагестане

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
Президент выступил на медиафоруме в КалининградеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Масштабная антикоррупционная операция в Дагестане, которая сопровождается задержаниями высокопоставленных чиновников в республике, продолжится. Об этом заявил президент России Владимир Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Калининграде.

«Все, что делается, делается в интересах народа Дагестана. И это будет продолжено», — приводит слова главы государства RT. Так он ответил на вопрос о «зачистках», которые сейчас ведет и. о. главы Дагестана Владимир Васильев.

Ранее в Совет по правам человека поступило много жалоб от дагестанцев на коррупцию в республике, сообщала «Национальная служба новостей». Васильев заявил, что инициатором борьбы с коррупцией и теневой экономикой там выступил Владимир Путин, писало «URA.RU». Напомним, действующее правительство Дагестана было отправлено в отставку после задержания врио председателя правительства Абдусамада Гамидова, его замов Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования Шахабаса Шахова.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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