Путин анонсировал продолжение борьбы с коррупцией в Дагестане

21:44 02 марта 2018 0

Президент выступил на медиафоруме в Калининграде Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Масштабная антикоррупционная операция в Дагестане, которая сопровождается задержаниями высокопоставленных чиновников в республике, продолжится. Об этом заявил президент России Владимир Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Калининграде.

«Все, что делается, делается в интересах народа Дагестана. И это будет продолжено», — приводит слова главы государства RT. Так он ответил на вопрос о «зачистках», которые сейчас ведет и. о. главы Дагестана Владимир Васильев.

Ранее в Совет по правам человека поступило много жалоб от дагестанцев на коррупцию в республике, сообщала «Национальная служба новостей». Васильев заявил, что инициатором борьбы с коррупцией и теневой экономикой там выступил Владимир Путин, писало «URA.RU». Напомним, действующее правительство Дагестана было отправлено в отставку после задержания врио председателя правительства Абдусамада Гамидова, его замов Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования Шахабаса Шахова.