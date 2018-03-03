Пока неизвестно, действительно ли рэпер имеет отношение к сгоревшему авто
Очевидцы сняли на видео полыхающий Mersedes, предположительно, принадлежащий охране рэпера Тимати, сообщает telegram-канал Varlamov News. Водитель госпитализирован.
Автомобиль загорелся после столкновения с иномаркой Volkswagen. ДТП произошло на Мытной улице в Москве, недалеко от Даниловского рынка. На записи видно и слышно, что автомобиль полыхает и раздаются взрывы.
Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пока неизвестно, действительно ли Mersedes имеет отношение к известному рэперу.