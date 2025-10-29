Логотип РИА URA.RU
На Западе прозвучало отчаянное признание о России

Эпископос: Москва не согласится на немедленное прекращение огня до переговоров
30 октября 2025 в 01:37
По мнению Москвы, чтобы урегулировать конфликт на Украине, нужно устранить первопричину

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Москва откажется от предложения по немедленному прекращению огня в зоне украинского кризиса перед мирными переговорами по урегулированию. Такое мнение высказал эксперт по международной безопасности Марк Эпископос.

«Готовность к окончательному мирному соглашению, которое президент США Дональд Трамп обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске, и согласие на безоговорочное прекращение огня — это две совершенно разные вещи», — написал Эпископос в соцсети X. Эксперт подчеркнул, что Россия отвергнет данное предложение, однако это не исключает готовность Кремля к разрешению конфликта путем переговоров.

Ранее Трамп неоднократно предлагал заморозить боевые действия и зафиксировать линии фронта между Россией и Украиной. При этом Москва отказывалась рассматривать подобные инициативы, подчеркивая необходимость учета своих интересов безопасности и новых территорий.

Руководство РФ много раз указывало, что подобные предложения напоминают сценарий минских соглашений, к которым Москва относится критически. Российская сторона продолжает выражать готовность к переговорам с Киевом.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

