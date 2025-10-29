На Западе прозвучало отчаянное признание о России
По мнению Москвы, чтобы урегулировать конфликт на Украине, нужно устранить первопричину
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Москва откажется от предложения по немедленному прекращению огня в зоне украинского кризиса перед мирными переговорами по урегулированию. Такое мнение высказал эксперт по международной безопасности Марк Эпископос.
«Готовность к окончательному мирному соглашению, которое президент США Дональд Трамп обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске, и согласие на безоговорочное прекращение огня — это две совершенно разные вещи», — написал Эпископос в соцсети X. Эксперт подчеркнул, что Россия отвергнет данное предложение, однако это не исключает готовность Кремля к разрешению конфликта путем переговоров.
Ранее Трамп неоднократно предлагал заморозить боевые действия и зафиксировать линии фронта между Россией и Украиной. При этом Москва отказывалась рассматривать подобные инициативы, подчеркивая необходимость учета своих интересов безопасности и новых территорий.
Руководство РФ много раз указывало, что подобные предложения напоминают сценарий минских соглашений, к которым Москва относится критически. Российская сторона продолжает выражать готовность к переговорам с Киевом.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.