Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

Сотрудники якобы расстрелянного блогера Позднякова вышли на связь после затишья

30 октября 2025 в 01:32
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Администраторы сообщества Позднякова пообещали рассказать подробности гибели блогера в частном канале

Администраторы сообщества Позднякова пообещали рассказать подробности гибели блогера в частном канале

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Администраторы telegram-канала блогера-националиста Владислава Позднякова, основателя так называемого движения «Мужское государство» (признано в России экстремистским), который по слухам был расстрелян в Индонезии, заявили о публикации подробностей его гибели. Они разместили эту информацию в частном telegram-сообществе.

«Сейчас первые подробности выложили в его частный канал», — говорится в сообщении, появившемся в канале Позднякова. Авторы написанного представились «админами».

Владислав Поздняков, известный как блогер, придерживающийся националистических, расистских и женоненавистнических взглядов, якобы был застрелен в Индонезии. В социальных сетях распространяются фотографии, на которых, предположительно, запечатлено его окровавленное тело. Несмотря на это, многие подписчики выражают сомнения в достоверности информации о его гибели, считая происходящее фейком и частью пиар-кампании.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал