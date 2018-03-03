Экс-редактор крупнейшей южноуральской газеты стал бомжом

15:40 03 марта 2018 1

Георгия Тихонова поселят в доме престарелых Фото: «Магнитогорский рабочий»

В Челябинской области без жилья остался бывший главный редактор «Магнитогорского рабочего» Георгий Тихонов. Заслуженного работника культуры РФ выгнали из квартиры родственники, теперь им занимается областной Союз журналистов и чиновники.

Главный редактор издания Куралай Анасова рассказала «URA.RU», что за судьбой Тихонова газета следит постоянно. Несколько лет назад при поддержке властей города удалось решить вопрос с социальным обслуживанием бывшего главреда. Также ему сделали операцию на сердце. Тихонов жил в квартире родственников его бывшей гражданской супруги, которой не стало. Так как он в этой квартире не прописан, оттуда его и выселили.

Бывшего главного редактора искали по всему городу Фото: группа «Легион-СПАС» MGN ПОИСК ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ

Соцработница позвонила в «Магнитогорский рабочий», когда не обнаружила своего подопечного, а жильцы сказали, что он ушел. На редакционной машине его искали по всему городу, обратились в местный «Легион-Спас». Тихонова удалось найти в больнице. Куралай подтвердила, что вопрос о том, что мужчину поместят в местный дом престарелых, уже решен. С призывом помочь экс-редактору также обратился к подписчикам в Facebook председатель Союза журналистов Челябинской области Ольга Давиденко. «Спасибо министру [социальных отношений] Татьяне Никитиной, она пообещала, что после выписки из больницы Георгия Тихонова поселят в доме престарелых Магнитогорска или Верхнеуральска. Социальные работники уже взялись за решение этого вопроса», — добавила она в комментариях.

Те, кто знает Тихонова, рассказали «URA.RU», что талантливого журналиста сгубил алкоголь. О проблеме Георгия Тихонова также написал главный редактор агентства «Верстов.инфо» Павел Верстов. В комментариях под колонкой появились противоречивые мнения: «Девчонка одна воспитывает ребенка, денег ей не дает, за квартиру не платит, карточку отдал соцработнику. Мусор в окна выкидывает, творит чудеса… Я за выселение данного персонажа! Летом чуть целый подъезд не отправил на тот свет. Включил газ на полную катушку. Хорошо, что это было днем, была бы ночь — трагедии не избежать».