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04 марта 2018
21:08  04 марта 2018 1

Дом депутата Государственной думы пытались ограбить

Грабитель орудовал крюком@panina_ev, Instagram

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Елена Панина рассказала, что неизвестный злоумышленник пытался ограбить дом, в котором она проживает. По ее словам, этого человека во дворе видели раньше.

«Это была попытка какого-то человека влезть по стене дома, по боковой. Он крючок закинул за наш кондиционер, поэтому сказать, что это в нашу квартиру или в какую-то другую лез, или еще какую-то цель преследовал, я не могу», — цитирует РИА Новости слова Паниной. Она добавила, что преступные намерения мужчины заметил консьерж, который его и спугнул. По предварительным данным, мужчина орудовал крюком.

Кроме того, Панина отметила, что в момент попытки ограбления дома, в ее квартире находился племянник. На место инцидента вызвали сотрудников правоохранительных органов. Ранее в Краснотурьинске двое молодых людей ограбили магазин депутата местной гордумы Василия Седельникова. Ущерб оценили в 9529 рублей.

Иван Шестак
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