В Югре при полном зале сорвалась премьера фильма «Довлатов»

Презентация картины Алексея Германа-младшего «Довлатов», намеченная в Ханты-Мансийске на 4 марта, сорвалась по техническим причинам. Фиаско было тем обиднее, что зрители раскупили практически все места в зале КТЦ «Югра-Классик»
«Довлатов» должен был стать одной из «фишек» XVI Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». Дата премьеры фильма в югорской столице совпадала с общероссийской, что подогрело интерес любителей кино. Однако качество звука оказалось настолько скверным, сообщает ugra-news.ru, что большинство из них смотреть картину не стало. Демонстрацию фильма пришлось прервать, чтобы дать людям покинуть зал — после чего ленту показали до конца самым стойким поклонниками кино.
По словам вице-президента фестиваля Марии Зверевой, причиной стало качество файла фильма, присланного в Ханты-Мансийск правообладателями картины. Перенастроить параметры звука было невозможно, несмотря на то, что технический специалист «Югры-Классик» работал над этим целую ночь. На следующей неделе югорчанам обещают «перепоказать» «Довлатова» — в том же зале и уже бесплатно.
Фестиваль «Дух огня» проходит в Югре уже 15 лет. В 16-й сезон, как уже сообщало «URA.RU», форум посвящен любви в кино — и начался с трагедии.