Россияне рассказали о коррупции в школах и больницах

08:16 05 марта 2018 5

40% опрошенных россиян говорят о взяточничестве в больницах и поликлиниках Фото: Илья Московец © URA.RU

Российские граждане считают медицинские учреждения более коррумпированными, чем образовательные. К таким выводам пришли эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) бывшего министра финансов Алексея Кудрина, изучив результаты опроса «Левада-Центра».

Про коррупцию в больницах говорят 40% опрошенных россиян, отмечает РБК со ссылкой на доклад специалистов КГИ. При этом о коррумпированности поликлиник рассказывают 36% респондентов, о наличии такого явления в вузах — 30%, а в детских садах и школах — только по 15% соответственно. По мнению руководителя рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по развитию обязательного медицинского страхования Александра Трошина, причиной коррупции в медицине является отсутствие взаимосвязи между качеством работы врача и его зарплатой. При этом большая часть населения также выражает сочувствие врачам, показал опрос «Левада-Центра». Многие респонденты заявляют о необходимости повышения зарплат для медработников, так как их вознаграждение не соответствует нагрузке, с которой они сталкиваются на работе.

Между тем о коррупции в сфере образования в последнее время речь зашла в связи со школьными олимпиадами. Победители таких мероприятий в некоторых случаях показывали довольно низкие результаты ЕГЭ. В результате Минобрнауки решило проверить систему проведения школьных олимпиад, сообщал портал «Русская планета».