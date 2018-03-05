В Екатеринбурге прошло первое судебное заседание по делу следователя-убийцы

15:33 05 марта 2018 2

Алексей Карпов основательно подготовился к новому процессу Фото: Владимир Жабриков@URA.RU

В суде Ленинского района Екатеринбурга прошло первое судебное заседание по делу бывшего следователя прокуратуры Свердловской области Алексея Карпова. Мужчина осужден за организацию двух заказных убийств. Неожиданно спустя четыре года после суда один из бывших подельников дал против Карпова новые показания.

Бывший посредник Александр Бабусенков, ранее приговоренный к 9.5 года колонии, снова дал показания о том, что Карпов хотел его убить. Причем об этом он говорил еще на следствии пять лет назад, затем отказался от своих слов, а в прошлом году неожиданно снова решил обвинить Карпова.

Александр Бабусенков давал показания против Карпова по видеосвязи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам Бабусенкова, его приятель Дмитрий Бушмакин передал ему, что Карпов ищет человека, который убьет генерального директора «Сибирской торговой компании» Евгения Коновалова. Сначала Бабусенков согласился выступить в роли киллера, но чуть позже отказался. В итоге 23 февраля 2012 года Коновалова застрелил чемпион Европы по пауэрлифтингу, призер Кубка мира Алексей Савосин. На следующий день Бушмакин пригласил Бабусенкова на встречу, на которой якобы сообщил о том, что Карпов велел его убить, так как он много знает об убийстве Коновалова. Но убивать его он не хочет, а поэтому попросил у него паспорт и сотовый телефон, чтобы показать Карпову как доказательство убийства, а самому Бабусенкову посоветовал уехать из города.

«Не поддается логическому объяснению, почему Бабусенков снова изменил показания. Он говорит одно, потом другое — сам не знает, что хочет», — сказал Василий Вяткин, адвокат Алексея Карпова.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Алексей Карпов в 2014 году был приговорен к 20 годам колонии. Его подельник, киллер Алексей Савосин, получил 21,5 года, а посредник Александр Бабусенков — 9,5 лет колонии.