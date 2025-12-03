Спикер свердловского заксобрания Бабушкина вручила квартиры 88 сиротам

На строительство жилья для этой категории было потрачено 5.8 млрд рублей Фото: пресс-служба свердловского заксобрания

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина лично вручила ключи от новых квартир 88 молодым жителям Камышлова и района, оставшимся без попечения родителей. Торжественная церемония состоялась 3 декабря, ознаменовав полное обеспечение жильем данной категории граждан в этой территории. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

«Дорогие юноши и девушки, я вас искренне поздравляю с таким важным событием. Для жителей Камышлова и Камышловского района, нуждающихся в жилье, специально построены два дома. Важно, что теперь в этих территориях нет очереди, и все дети-сироты обеспечены жильём. В 2025 году в Свердловской области на строительство и приобретение жилья для этой категории было направлено 5,8 миллиарда рублей», — отметила спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина.