Спикер свердловского заксобрания Бабушкина вручила квартиры 88 сиротам
На строительство жилья для этой категории было потрачено 5.8 млрд рублей
Фото: пресс-служба свердловского заксобрания
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина лично вручила ключи от новых квартир 88 молодым жителям Камышлова и района, оставшимся без попечения родителей. Торжественная церемония состоялась 3 декабря, ознаменовав полное обеспечение жильем данной категории граждан в этой территории. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.
«Дорогие юноши и девушки, я вас искренне поздравляю с таким важным событием. Для жителей Камышлова и Камышловского района, нуждающихся в жилье, специально построены два дома. Важно, что теперь в этих территориях нет очереди, и все дети-сироты обеспечены жильём. В 2025 году в Свердловской области на строительство и приобретение жилья для этой категории было направлено 5,8 миллиарда рублей», — отметила спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина.
Квартиры с чистовой отделкой полностью готовы к заселению. Обладательница одной из них, Полина Губина, поделилась, что уже планирует обустройство и надеется встретить в новом жилье Новый год. Бабушкина также добавила, что в следующем году работа по обеспечению сирот жильем будет продолжена, а депутаты уделяют внимание и поддержке молодых семей, для которых недавно приняли закон о новых выплатах.
