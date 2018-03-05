16:33 05 марта 2018 15

В Кондинском районе, и без того депрессивной территории, новая проблема — нет кардиолога Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В главной больнице Кондинского района из штатного расписания исчезла ставка кардиолога. Об этом «URA.RU» сообщил источник в медучреждении.

По словам инсайдера, ставку кардиолога сократили в феврале — в Сети уже появилась петиция, в которой местные жители призывают вернуть врача в клинику. Кондинская районная больница обслуживает несколько населенных пунктов муниципалитета — в общей сложности более 30 тысяч жителей. По версии авторов петиции, во всем районе кардиолог был только в этом учреждении, причем в последний год он работал на четверть ставки, принимая всего два дня в неделю, а сейчас якобы и вовсе перестал вести прием. «Из-за этого местные жители уже вынуждены ездить в Тюменскую область, поскольку добираться до Ханты-Мансийска выходит дольше и дороже, а „сердечников“ в районе очень много. Уже направлена жалоба в окружные ведомства, а также в адрес администрации президента», — рассказывает источник, знакомый с ситуацией. Копия жалобы президенту есть в распоряжении «URA.RU».

В региональном департаменте здравоохранения «URA.RU» подтвердили, что проблема с кардиологом действительно есть, но информацию о сокращении ставки в штатном расписании опровергли. «Есть определенные порядки, поэтому сократить кардиолога просто нельзя. Женщина, которая работала кардиологом, уволилась по семейным обстоятельствам, но продолжает работать по пятницам и субботам. В ординатуре по целевому направлению обучается специалист, который летом приступит к работе кардиологом на постоянной основе. Поэтому никакого сокращения ставки не было — просто пока нет кадров», — рассказал заместитель директора депздрава Елена Касьянова. Добавим, по версии источника в Кондинской районной больнице, местные жители уже обсуждают возможность выйти на акцию протеста из-за отсутствия кардиологической помощи.