{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
График Путина в Свердловской области поменялся. Куйвашев готовится к визиту через Instagram
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,10
Динамика за 2 недели
Евро 70,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 марта 2018
04 марта 2018
03 марта 2018
02 марта 2018
Главные новости Югры
16:33  05 марта 2018 15

Жителей ХМАО лишили медицинской помощи. Югорчане вынуждены ездить в соседний регион

Больницы. Врачи. регистратура. Тюмень, больница, врачи, каталка
В Кондинском районе, и без того депрессивной территории, новая проблема — нет кардиологаФото: Николай Бастриков © URA.RU

В главной больнице Кондинского района из штатного расписания исчезла ставка кардиолога. Об этом «URA.RU» сообщил источник в медучреждении.

По словам инсайдера, ставку кардиолога сократили в феврале — в Сети уже появилась петиция, в которой местные жители призывают вернуть врача в клинику. Кондинская районная больница обслуживает несколько населенных пунктов муниципалитета — в общей сложности более 30 тысяч жителей. По версии авторов петиции, во всем районе кардиолог был только в этом учреждении, причем в последний год он работал на четверть ставки, принимая всего два дня в неделю, а сейчас якобы и вовсе перестал вести прием. «Из-за этого местные жители уже вынуждены ездить в Тюменскую область, поскольку добираться до Ханты-Мансийска выходит дольше и дороже, а „сердечников“ в районе очень много. Уже направлена жалоба в окружные ведомства, а также в адрес администрации президента», — рассказывает источник, знакомый с ситуацией. Копия жалобы президенту есть в распоряжении «URA.RU».

В региональном департаменте здравоохранения «URA.RU» подтвердили, что проблема с кардиологом действительно есть, но информацию о сокращении ставки в штатном расписании опровергли. «Есть определенные порядки, поэтому сократить кардиолога просто нельзя. Женщина, которая работала кардиологом, уволилась по семейным обстоятельствам, но продолжает работать по пятницам и субботам. В ординатуре по целевому направлению обучается специалист, который летом приступит к работе кардиологом на постоянной основе. Поэтому никакого сокращения ставки не было — просто пока нет кадров», — рассказал заместитель директора депздрава Елена Касьянова. Добавим, по версии источника в Кондинской районной больнице, местные жители уже обсуждают возможность выйти на акцию протеста из-за отсутствия кардиологической помощи.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров