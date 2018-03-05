«Бажен» и «цифровое месторождение». В Ханты-Мансийске обсудили ключевые проекты «Газпром нефти»

Ход реализации нескольких ключевых проектов «Газпром нефти» обсудили в Ханты-Мансийске в пятницу член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль и губернатор Югры Наталья Комарова.
Главе региона был презентован цифровой центр управления добычей (ЦУД), запущенный в конце прошлого года на базе «Газпромнефть-Хантоса» (дочернее предприятие «Газпром нефти»). Это принципиально новая модель управления добычей углеводородов, которая интегрировала ранее разработанные в компании IT-решения по повышению эффективности производственных процессов и создала возможность использования искусственного интеллекта для мониторинга текущей деятельности и прогнозирования будущей.
В основе ЦУД — сопровождение и адаптация «цифрового двойника» всего месторождения. Особенность модели заключается в функции самообучения.Комментируя этот проект, Наталья Комарова заметила, что компания идет именно по тому пути, на котором настаивает президент страны, говоря о необходимости новой модели инновационной конкурентоспособной экономики.
Еще один проект «Газпром нефти» — технологический центр «Бажен». В партнерстве с правительством Югры компания ведет комплексную работу в рамках национального проекта по изучению трудноизвлекаемых запасов баженовской свиты. Это группа нефтесодержащих пород, расположенных в Западной Сибири, аналог североамериканской сланцевой нефти.
По предварительным оценкам в залежах баженовской свиты находится около 150 млрд тонн нефти высокого качества. Главной проблемой разработки таких запасов является отсутствие необходимых технологий, которые позволили бы сделать рентабельной добычу в промышленных объемах. «Именно для разработки таких технологий и создан технологический центр „Бажен“, — пояснил Александр Дыбаль. — Их появление позволит нам фактически начать второй этап освоения Западной Сибири. И в целом Югра является для нашей компании площадкой для развития новых методов добычи нефти, инноваций и цифровой трансформации».
Правительство ХМАО уже разработало для технологического центра «Бажен» специальный налоговый режим. «Обнулена ставка по налогу на вновь создаваемое имущество на период окупаемости проекта, — рассказал заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев. — При условии успешной реализации этого проекта мы ожидаем, что до 2025 года регион дополнительно получит около 27 миллиардов рублей в виде налогов».
Подводя итог, Наталья Комарова отметила, что регион заинтересован в качестве привлекаемых инвестиций, а «Газпром нефть» — это стратегический партнер и инвестор Югры.«Я полагаю, что компания не ошиблась в выборе якорного региона. Мы готовы содействовать и сопровождать эти проекты как в разработке и внедрении, так и в получении эффекта», — заявил губернатор.