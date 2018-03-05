{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
График Путина в Свердловской области поменялся. Куйвашев готовится к визиту через Instagram
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,10
Динамика за 2 недели
Евро 70,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 марта 2018
04 марта 2018
03 марта 2018
02 марта 2018
Главные новости Югры
17:34  05 марта 2018 4

«Бажен» и «цифровое месторождение». В Ханты-Мансийске обсудили ключевые проекты «Газпром нефти»

Совещание по реализации ключевых проектов компании
Правительство ХМАО подготовило для проекта специальный налоговый режимФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ход реализации нескольких ключевых проектов «Газпром нефти» обсудили в Ханты-Мансийске в пятницу член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль и губернатор Югры Наталья Комарова.

Главе региона был презентован цифровой центр управления добычей (ЦУД), запущенный в конце прошлого года на базе «Газпромнефть-Хантоса» (дочернее предприятие «Газпром нефти»). Это принципиально новая модель управления добычей углеводородов, которая интегрировала ранее разработанные в компании IT-решения по повышению эффективности производственных процессов и создала возможность использования искусственного интеллекта для мониторинга текущей деятельности и прогнозирования будущей.

Совещание по реализации ключевых проектов компании "Газпром Нефть". Ханты-Мансийск, информационный центр
Губернатор посетил Цифровой центр управления добычей (ЦЦУД), созданный на базе «Газпромнефть-Хантоса»
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В основе ЦУД — сопровождение и адаптация «цифрового двойника» всего месторождения. Особенность модели заключается в функции самообучения.Комментируя этот проект, Наталья Комарова заметила, что компания идет именно по тому пути, на котором настаивает президент страны, говоря о необходимости новой модели инновационной конкурентоспособной экономики.

Еще один проект «Газпром нефти» — технологический центр «Бажен». В партнерстве с правительством Югры компания ведет комплексную работу в рамках национального проекта по изучению трудноизвлекаемых запасов баженовской свиты. Это группа нефтесодержащих пород, расположенных в Западной Сибири, аналог североамериканской сланцевой нефти.

По предварительным оценкам в залежах баженовской свиты находится около 150 млрд тонн нефти высокого качества. Главной проблемой разработки таких запасов является отсутствие необходимых технологий, которые позволили бы сделать рентабельной добычу в промышленных объемах. «Именно для разработки таких технологий и создан технологический центр „Бажен“, — пояснил Александр Дыбаль. — Их появление позволит нам фактически начать второй этап освоения Западной Сибири. И в целом Югра является для нашей компании площадкой для развития новых методов добычи нефти, инноваций и цифровой трансформации».

Совещание по реализации ключевых проектов компании "Газпром Нефть". Ханты-Мансийск, схема, инфографика, бажен
Технологический центр «Бажен»
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Правительство ХМАО уже разработало для технологического центра «Бажен» специальный налоговый режим. «Обнулена ставка по налогу на вновь создаваемое имущество на период окупаемости проекта, — рассказал заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев. — При условии успешной реализации этого проекта мы ожидаем, что до 2025 года регион дополнительно получит около 27 миллиардов рублей в виде налогов».

Подводя итог, Наталья Комарова отметила, что регион заинтересован в качестве привлекаемых инвестиций, а «Газпром нефть» — это стратегический партнер и инвестор Югры.«Я полагаю, что компания не ошиблась в выборе якорного региона. Мы готовы содействовать и сопровождать эти проекты как в разработке и внедрении, так и в получении эффекта», — заявил губернатор.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров