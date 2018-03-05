{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
График Путина в Свердловской области поменялся. Куйвашев готовится к визиту через Instagram
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,10
Динамика за 2 недели
Евро 70,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 марта 2018
17:54  05 марта 2018 9

Появилась видеозапись обстрела депутата Госдумы в Донбасе. ВИДЕО

IV конгресс РАПК
Депутат приехал в ДНР убедиться в соблюдении перемирияФото: Владимир Андреев © URA.RU

Момент начала обстрела депутата Государственной Думы от партии «Родина» Алексея Журавлева на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики снял один из бойцов на телефон. Как только раздались взрывы мин, депутата сразу же повели в безопасное место.

Ранее «URA.RU» уже сообщало о том, депутат Алексей Журавлев попал под обстрел из 82-миллиметровых минометов и стрелкового оружия в селе Крутая Балка рядом с линией фронта. Политика сопровождали бойцы интернационального батальона «Пятнашка».

«Я хотел убедиться в сегодняшнем объявленном перемирии. Мы приехали на позиции батальона „Пятнашка“ и попали под обстрел из минометов. Один автомобиль выведен из строя, нам пришлось развернуться и уехать», — приводит словам депутата агентство Nation News.

С понедельника в Донбассе объявлено перемирие, однако уже ночью оно было неоднократно нарушено. Позиции ДНР обстреливают украинские войска. По мнению экспертов, Украина в ближайшее время планирует наступление своих войск. В качестве примера приводится тот факт, что сегодня в Чернигове начался суд по обвинению в шпионаже над 33-летним гражданином Белоруссии Юрием Политиком. Мужчина был задержан украинскими спецслужбами на границе при попытке вывезти с Украины секретные карты наступательной операции ВСУ под названием «Шторм» из Мариуполя на Новоазовск.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров