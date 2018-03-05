17:54 05 марта 2018 9

Депутат приехал в ДНР убедиться в соблюдении перемирия Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Момент начала обстрела депутата Государственной Думы от партии «Родина» Алексея Журавлева на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики снял один из бойцов на телефон. Как только раздались взрывы мин, депутата сразу же повели в безопасное место.

Ранее «URA.RU» уже сообщало о том, депутат Алексей Журавлев попал под обстрел из 82-миллиметровых минометов и стрелкового оружия в селе Крутая Балка рядом с линией фронта. Политика сопровождали бойцы интернационального батальона «Пятнашка».

«Я хотел убедиться в сегодняшнем объявленном перемирии. Мы приехали на позиции батальона „Пятнашка“ и попали под обстрел из минометов. Один автомобиль выведен из строя, нам пришлось развернуться и уехать», — приводит словам депутата агентство Nation News.

С понедельника в Донбассе объявлено перемирие, однако уже ночью оно было неоднократно нарушено. Позиции ДНР обстреливают украинские войска. По мнению экспертов, Украина в ближайшее время планирует наступление своих войск. В качестве примера приводится тот факт, что сегодня в Чернигове начался суд по обвинению в шпионаже над 33-летним гражданином Белоруссии Юрием Политиком. Мужчина был задержан украинскими спецслужбами на границе при попытке вывезти с Украины секретные карты наступательной операции ВСУ под названием «Шторм» из Мариуполя на Новоазовск.