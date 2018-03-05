Депутата Госдумы обстреляли из минометов в Донбассе

16:20 05 марта 2018 12

Обстрел прошел под эгидой «абсолютного перемирия» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вооруженные силы Украины открыли артиллерийский огонь по депутату Госдумы Алексею Журавлеву. Инцидент произошел во время его поездки в Донбасс.

Парламентарий остался жив, сумев вовремя выбраться из-под огня, пишет «Федеральное агентство новостей». По данным телеграм-канала WarGonzo, огонь по внефракционному депутату Госдумы VII созыва и бывшему единороссу велся из 82-х минометов. Также было задействовано стрелковое оружие. ЧП произошло в ходе так называемого «абсолютного перемирия».

«Уверен, что обстрел делегации партии „РОДИНА“ со стороны ВСУ был целенаправленной акцией агрессии с украинской стороны», — написал Журавлев на своей странице в социальной сети Facebook. Парламентарий подчеркнул, что в случае, если Киев пойдет на эскалацию конфликта, «ополченцев никто уже не остановит и мало не покажется». Он подтвердил, что все, кто был с ним, живы и здоровы.

Ранее Журавлев в беседе с РИА «Новости» сообщил, что прибыл в регион, чтобы убедиться «в сегодняшнем объявленном перемирии». Обстрел начался, когда политик прибыл на позицию батальона «Пятнашка».

Журавлев заявлял, что Украина не станет нейтральной или братской по отношению к РФ. В эфире «Национальной службы новостей» он говорил, что Москве будет выгоден радикальный украинский президент, так как он позволит настроить граждан против него.