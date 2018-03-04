23:15 04 марта 2018 18

Огромное число фрилансеров портит статистику, хотя реальность не так однозначна Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Высокие зарплаты работников госструктур (средняя зарплата чиновников, согласно свежим данным Росстата, составляет 118 тысяч рублей), обусловлены желанием избежать коррупционных искушений и не допустить оттока профессиональных кадров в сферу бизнеса. Такое мнение в разговоре с «URA.RU» высказал экономист Никита Кричевский.

«В бизнесе этим людям будут платить явно не меньше, — говорит Кричевский. — А что касается средней зарплаты по стране, то она зависит не столько от негосударственного сектора, сколько от бюджетной сферы, где она, как известно, небольшая».

Экономист отметил, что на первый взгляд разница большая (среднее жалование россиян, согласно официальной статистике, оценивается в 35 тысяч рублей), но такой подход не учитывает побочный доход граждан, на который чиновники, за редкими исключениями, не имеют права. «В негосударственной сфере люди имеют приработок, который не виден для статистиков и налоговиков, который даже по оценкам Росстата составляет порядка четверти от всех доходов. По оценкам иностранных экспертов, того же МВФ (Международного валютного фонда) эта цифра еще больше — от 34% до 39%», — говорит Кричевский.

Второй важный момент, по словам эксперта, состоит в том, что около 18% занятого населения по стране, а в столицах почти 25% [по данным Росстата] полностью невидимы для налоговиков и статистиков. Это так называемые фрилансеры — от «нянь, уборщиц, гувернанток» до программистов, дизайнеров, блогеров, IT специалистов, музыкантов, фотографов и многих других.

«Если бы их статистика увидела, то она бы повысила средний уровень зарплаты по стране, потому что эти люди зарабатывают хорошие деньги, иначе они бы не занимались фрилансерством. При нынешнем уровне контроля, им совершенно необязательно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя», — отмечает собеседник агентства. Он заключил, что если к 35 тысяч рублей (средняя зарплата по стране) прибавить 40% невидимых зарплат, то мы получим средний уровень около 50 тысяч рублей.