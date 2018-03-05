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05 марта 2018
19:44  05 марта 2018 8

Сотрудник Росгвардии зарезал бойцовскую собаку, защищая семью

собровец, защищаясь от агрессивной собаки, ударил ее ножомФото: wikipedia.org

На жену и двухмесячного ребенка капитана Санкт-Петербургского СОБРа напал стаффордширский терьер. Пьяный хозяин бойцовской собаки наблюдал за происходящим со стороны.

Мужчина гулял с женой и двухмесячным ребенком, когда навстречу им попался пьяный мужчина со стаффордширским терьером без намордника. Собровец сделал хозяину собаки замечание, однако тот отреагировал агрессивно, началась словесная перепалка, переросшая в рукоприкладство, сообщает телеканал 360.

В какой-то момент пес сорвался с поводка и пытался броситься на жену капитана, которая стояла с коляской рядом. Росгвардеец трижды выстрелил из травматического пистолета, отогнал агрессивное животное и увел свою семью домой. Позже мужчина вышел на улицу, и бойцовский пес кинулся на него. Защищаясь, собровец зарезал собаку.

В результате конфликта пострадали оба мужчины: у хозяина собаки врачи обнаружили ушиб нижней челюсти, травму левой голени и растяжение связок левого голеностопного сустава. Капитан СОБРа также пострадал — у него обнаружили укушенную рану правой голени и травму левого предплечья. Хозяин собаки в полиции заявил, что его пес ни на кого не кидался, а росгвардеец сам набросился на его собаку, однако такой версии никто не поверил.

Александр Лукманов
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