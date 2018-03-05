На Ямале в Новом Уренгое нашли мальчика, который шесть лет назад стал героем известного мема. Снимок, на котором ребенок нежится на подоконнике, принимая солнечную ванну, стал популярен в социальной сети «Одноклассники». Фотографию улыбающегося малыша опубликовала его мать Иорданика Керимова.
«Он вырос очень активным, дружелюбным, развит не по годам, в общем наш маленький гений. Ему в феврале исполнилось шесть лет. Мама выложила фото в свой профиль в „Одноклассниках“. С тех пор по всему интернету гуляет наше фото», — цитирует ИА «Север-Пресс» сестру мальчика Александру Токареву. Она рассказала, что снимок сделали 26 июня 2012 года. Героя фотографии зовут Альберт.
По словам родственников Альберта, они не ожидали, что снимок ребенка наберет такую популярность. Напомним, что ранее ямальского активиста-правозащитника Юрия Буларги опросила полиция Нового Уренгоя по подозрению в размещении им в социальных сетях мемов на тему «школьник из Бундестага».