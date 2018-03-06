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06 марта 2018
01:48  06 марта 2018 1

В Британии осужденного за госизмену экс-полковника ГРУ нашли на улице без сознания

Скорая помощь, мигалка, скорая помощь
На месте происшествия обнаружили неизвестное веществоФото: depositphotos.com

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который ранее был осужден в Москве за государственную измену, был госпитализирован с подозрением на отравление в больницу Солсбери.

Скрипаля вместе с молодой женщиной обнаружили без сознания на лавочке возле торгового центра. Участок, откуда их доставили, был закрыт, туда быстро направили команду специалистов, которые занимаются обеззараживанием зоны. Через некоторое время им удалось найти неизвестный предмет, который они поместили в защитную упаковку и увезли на экспертизу. Что это за вещество, пока неизвестно.

В местной полиции отказались назвать личности госпитализированных, но подтвердили факт происшествия. «Мы не называем имена пострадавших», — цитирует РИА «Новости» представителя полиции графства Уилтшир. В правоохранительных органах также добавили, что, поскольку расследование находится на самом раннем этапе, говорить о том, было ли совершенно преступление, пока невозможно.

Московский окружной военный суд в 2006 году приговорил полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля к тринадцати годам лишения свободы. С середины 1990-х годов, когда Скрипаль служил в Вооруженных силах России, его завербовала британская разведка, которой он передавал сведения, составляющие государственную тайну. Экс-полковник ГРУ оказался в Великобритании после того, как был помилован президентом России и вместе с двумя осужденными за шпионаж обменяли на десять человек, задержанных в США.

Александр Черноскутов
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