Арестованный начальник налоговой Зауралья рассказал в суде, кому перешел дорогу

14:13 06 марта 2018 27

Владимир Рыжук заявил о налоговых нарушениях начальника курганского УБЭП Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Арестованный главный налоговик Курганской области Владимир Рыжук рассказал суду, как стал фигурантом «абсурдного уголовного дела». Чиновник заявил, что заявление о взятке появилось после того, как налоговая инспекция выявила нарушения в декларациях высокопоставленных госслужащих и силовиков, передает корреспондент «URA.RU».

Обвиняемый обратил внимание на необоснованность действий предпринимателя Владимира Баскаля, который написал заявление о вымогательстве взятки. «Из показаний Баскаля следует, что он мне дал взятку 22 февраля 2017 года за неприменение контрольных мероприятий в отношении его организаций, в том числе в отношении ООО „Пароблок“ и ИП Баскаля. Первая организация с сентября 2015 года состоит на учете в инспекции по городу Челябинску. А 23 марта 2016 года арбитражный суд Курганской области рассмотрел заявление Баскаля о запрете принудительного взыскания с ИП Баскаль и применении каких-либо санкций до вступления судебного акта в силу, судебный акт по этому спору вступил в силу 10 января 2018 года. То есть гораздо позднее дня совершения предполагаемого преступления», — пояснил Рыжук суду.

По словам начальника УФНС, заявление о даче взятки Баскалю пишет через десять месяцев в декабре 2017 года, а именно после заявления налоговой об отсутствии деклараций за 2016 год у ряда государственных служащих. «Налоговый орган в 2017 году выявил, что начальник областного УБЭП Петров за последние пять лет вместе с близкими родственниками приобрел и перепродал десятки автомобилей, в ряде случаев не декларируя полученные доходы от реализации либо нарушая сроки предоставления декларации, — заявил Рыжук в суде. — Начальник областного УБЭП и заместитель УМВД по Курганской области привлечены к налоговой ответственности за непредставление деклараций со штрафом от 500 до 3 тысяч рублей». Судья прервал выступление Рыжука, отметив, что оно не по существу вопроса (о мере пресечения). «Этими людьми мне дается отрицательная характеристика», — возразил Рыжук. И добавил, что в УБЭП есть материалы, связанные с фальсификацией документации в отношении ИП Баскаля, выявленные налоговиками в ходе проверки.

Рыжук опроверг выводы следствия о его «склонности к правонарушениям», которые были сделаны на основании штрафов из ГИБДД и показаний владельца арендованной им квартиры. По его словам, за год он совершил более ста поездок в Тюмень, штрафы оплачивал незамедлительно. На владельца квартиры, по его убеждению, было оказано давление. «Баскаль заявляет якобы о вымогательстве взятки в размере 3 млн рублей, из показания владельца квартиры следует, что он хотел продать мне квартиру за те же 3 млн рублей. Квартира в доме по ул Климова, 78 — это 70 „квадратов“, евроремонт с мебелью, цена ей на рынке — 7 млн рублей. И это на фоне того, что в 2016 году мы с супругой берем квартиру в ипотеку в Тюмени, а в 2019 году у меня заканчивается пятилетний контракт в должности и я должен подлежать ротации», — пояснил он.

Чиновник еще раз заявил о давлении со стороны силовиков, которые его «заставляли себя оговорить и признаться в том, чего не совершал». Он подчеркнул, что в деле свидетелями выступают бывшие сотрудники УФНС, которые работали еще при Юрии Касьяненко, а уголовное дело о превышении полномочий началось с анонимки.

Владимир Рыжук был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД и полиции 22 февраля при получении взятки в 500 тысяч рублей. Ему также инкриминируют растрату имущества ведомства в крупном размере с использованием служебного положения. Налоговику грозит лишение свободы на срок до 15 лет. 24 февраля Курганский городской суд по ходатайству следствия избрал налоговику меру пресечения в виде ареста на два месяца. Во вторник, 6 марта, областной суд отказался освободить Рыжука даже под залог в 2 млн рублей. Чиновник не признает своей вины. До перевода в Кургане Рыжук был заместителем руководителя управления ФНС по Тюменской области.