15:02 06 марта 2018 2

Перед падением был слышен мат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Расшифровка записей черного ящика разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 окончена. Самописцы зафиксировали диалог между командиром воздушного судна (КВС) и вторым пилотом (ВП) за несколько минут до трагедии.

Содержание разговора опубликовал портал 78.ru.

ВП: Вверх! В-о-от.

КВС: Сейчас-сейчас.

ВП: А ты вни…

КВС: Вообще фигня какая-то!

ВП: Не, ну я так понял, ты хотел это (недоговаривает). А ты наоборот — вниз.

КВС: Ладно-ладно, потом разговаривать будешь. Я имею в виду все остальное. Так, контролируем все!

ВП: Все, все хорошо.

КВС: Все, скорость нормализовалась.

(При этом скорость вовсе не нормализовалась)

АВТОИНФОРМАТОР: Скорость сравнить, скорость сравнить.

КВС: Оп-оп-оп … 390!

ВП: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!

АВТОИНФОРМАТОР: Скорость сравнить, скорость сравнить.

КВС: Да потому что, что хорош *** (попусту говорить, — прим. ред.), 200 скорость, *** (женщина легкого поведения, — прим.ред.)!

ВП: Высота! Высота! Высота!

АВТОИНФОРМАТОР: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!

ВП: Вверх!

АВТОИНФОРМАТОР: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!

ВП: Всё, *** (конец, — прим. ред.)

конец записи.

Напомним, крушение лайнера произошло 11 февраля. Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» пропал с радаров сразу после отправления из аэропорта Домодедово в Орск. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Через несколько дней специалисты провели расшифровку записей, уточняет RT. СМИ смогли ознакомиться с этими данными только сейчас. Отметим, вскоре после трагедии появилась версия, что вина за аварию лежит на втором пилоте, который забыл включить обогрев датчиков скорости. При этом он мог сделать это из-за плохого уровня подготовки — он был выпускником учебного центра «ЧелАвиа».