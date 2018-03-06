Челябинские металлурги открыли детскую школу вокального искусства

В Челябинске прошел отбор на обучение в Детской школе вокального искусства, созданной при Челябинском театре оперы и балета по инициативе акционера Группы ЧТПЗ Андрея Комарова. Свой талант продемонстрировали порядка ста ребят в возрасте от 6 до 16 лет.
Конкурсная комиссия отобрала 25 творчески одаренных детей. Оценивали вокальные возможности участников художественный руководитель школы, заслуженный артист России Борис Каплун и главный режиссер театра оперы и балета Екатерина Василева. Прошедших кастинг ребят обучат академическому вокалу, актерскому мастерству, хореографии и сценической речи под руководством опытных мастеров. Специально для занятий школы руководство театра выделило отдельное помещение. Благодаря финансовой поддержке Группы ЧТПЗ, уроки будут бесплатными.
«Школа вокального искусства станет площадкой для успешной самореализации молодежи и поможет раскрыть начинающим артистам свой творческий потенциал», — рассказала «URA.RU» руководитель социальных и благотворительных проектов Группы ЧТПЗ Ольга Стебунова.
Детская школа вокального искусства открылась на базе школы мюзикла, созданной в апреле 2017 года при поддержке губернатора Челябинской области, регионального Министерства культуры и попечительского совета Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки, куда входят акционеры Группы ЧТПЗ Андрей Комаров и Александр Федоров. Первым масштабным проектом школы стал семейный мюзикл «Посмотри, как я летаю!», премьера которого состоялась в декабре прошлого года в рамках XV фестиваля Группы ЧТПЗ «Снежность».