17:31 06 марта 2018 1

Владимир Путин уверен, что Нижнему Тагилу удастся удержать талантливую молодежь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Нижнем Тагиле будет построен новый спортивный объект. Такое обещание дал президент России Владимир Путин, во вторник, 6 марта, находящийся с рабочим визитом в Свердловской области. Глава государства пообщался с участниками «Форума рабочей молодежи», который проходит на площадке Уралвагонзавода с 3 по 7 марта.

В ходе встречи Владимир Путин ответил на вопрос жительницы Нижнего Тагила о том, что местная молодежь уезжает учиться в другие города и не возвращается. «Не возвращаются? Так надо создавать условия, чтобы возвращались. Вот ФОК построили, а уже говорят: „Манеж хотелось бы“. Мы построим Манеж в Нижнем Тагиле, конечно, но надо развивать всю инфраструктуру», — сказал президент в ответ.

Задававшую вопрос Регину Адизову, представляющую на форуме Группу ЧТПЗ, Владимир Путин остановил на полуслове для того, чтобы сказать комплимент: «Извиняюсь, что прерываю, но я когда у вас был — такое интересное производство у вас. Я первый раз пришел туда и, по-простому говоря, обалдел. Даже не ожидал, что у нас такое есть — знал по бумагам только. Как будто в клинику пришел: все в белых халатах». Девушка зарделась, но продолжила задавать вопрос про «главное направление в России, в котором больше всего не хватает».

«У нас много главных направлений. Это цифровизация, робототехника, все что связано с биологией: медициной и генетикой. Мы все разные, и такое разнообразие важных направлений дает каждому шанс найти себя», — объяснил президент.

В ходе общения с президентом участники «Форума рабочей молодежи» задали главе государства девять вопросов. Как передает корреспондент «URA.RU», на УВЗ Путина сопровождали гендиректор предприятия Александр Потапов и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Президент уже попрощался с участниками форума.