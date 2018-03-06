{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Из Екатеринбурга он сразу полетит в Тагил
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,50
Динамика за 2 недели
Евро 69,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 марта 2018
18:09  06 марта 2018 2

В Чебоксарах прабабушка забрала из садика чужого ребенка

Детский клипарт. Магнитогорск, игровая комната, детсад
Свою ошибку пожилая дама обнаружила только домаФото: Илья Московец © URA.RU

В Чебоксарах прабабушка забрала из садика чужого ребенка. Свою ошибку она обнаружила только дома. При этом девочка не удивилась и ушла с чужой женщиной.

В один из детских садов Московского района Чебоксар за правнучкой пришла прабабушка, которой воспитательница привела из группы чужого ребенка с тем же именем. Почему-то девочка спокойно оделась вместе с пожилой женщиной и ушла с ней из садика, пишет «Экспресс-газета».

У прабабушки были проблемы со зрением, поэтому она и привела домой не свою правнучку. Дома пенсионерка очень удивилась, что ребенок не помнит кличку собаки и интересуется ее косметикой. Только после того, как она надела очки, прабабушка поняла, что привела домой чужого ребенка. Она на такси привезла девочку обратно в садик, где ее уже ждала мама. Родительница так обрадовалась, что попросила вызванных представителей полиции прекратить проверку.

Ольга Кулакова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров