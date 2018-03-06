18:09 06 марта 2018 2

Свою ошибку пожилая дама обнаружила только дома Фото: Илья Московец © URA.RU

В Чебоксарах прабабушка забрала из садика чужого ребенка. Свою ошибку она обнаружила только дома. При этом девочка не удивилась и ушла с чужой женщиной.

В один из детских садов Московского района Чебоксар за правнучкой пришла прабабушка, которой воспитательница привела из группы чужого ребенка с тем же именем. Почему-то девочка спокойно оделась вместе с пожилой женщиной и ушла с ней из садика, пишет «Экспресс-газета».

У прабабушки были проблемы со зрением, поэтому она и привела домой не свою правнучку. Дома пенсионерка очень удивилась, что ребенок не помнит кличку собаки и интересуется ее косметикой. Только после того, как она надела очки, прабабушка поняла, что привела домой чужого ребенка. Она на такси привезла девочку обратно в садик, где ее уже ждала мама. Родительница так обрадовалась, что попросила вызванных представителей полиции прекратить проверку.