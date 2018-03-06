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06 марта 2018
20:42  06 марта 2018 0

По поручению Путина региональные власти помогут студентам с выбором профессии

Абрамович Роман, студенты на лекции, украинские солдаты, пограничники, лекция, учеба, студенты, студенты на лекции
Молодым россиянам будет проще найти свое призваниеФото: depositphotos.com © URA.RU

В российских регионах появятся центры опережающей профподготовки, в которых смогут обучаться граждане всех возрастов, желающие освоить новую профессию или улучшить свои навыки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию системы среднего профессионального образования, проходящем в Екатеринбурге.

«В короткие сроки необходимо сформировать по всей стране центры опережающей профессиональной подготовки, на их базе будет проходить обучение студентов и переподготовка преподавателей, а уже работающие граждане смогут здесь повысить свою квалификацию», — отметил Путин. По его словам, обучение в специальных центрах должно вестись на самой передовой учебной и производственной базе.

Президент подчеркнул, что подход к обучению студентов также должен измениться в колледжах и техникумах. Новое поколение студентов должно получать не только максимально обширные знания по важнейшим дисциплинам (в том числе — по программированию и иностранным языкам), но и обладать так называемыми «гибкими навыками»: уметь работать в команде и решать творческие, нестандартные задачи. «Надо навсегда отказаться от стереотипа: школу закончил, получил профессию — и все. В современной экономике этого уже совершенно недостаточно», — добавил глава государства.

Напомним, что в ходе послания Федеральному Собранию Владимир Путин рассказал о проекте ранней профориентации для школьников. Инициатива позволит юным россиянам попробовать своим навыки в лучших российских компаниях. На реализацию программы в 2018 году будет направлен миллиард рублей.

Сергей Макеев
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