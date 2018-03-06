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06 марта 2018
Главные новости Свердловской области
21:37  06 марта 2018 0

Путин одобрил проект «умного города» в Екатеринбурге для Экспо-2025

Президент назвал площадку для Экспо-2025 «хорошим местом»Фото с официального сайта губернатора Свердловской области
новость из сюжета:
Екатеринбург претендует на "ЭКСПО 2025"
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Президент России Владимир Путин одобрил концепцию создания в Екатеринбурге «умного города» в рамках заявочной кампании Экспо-2025. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал международную выставку импульсом, который позволит совершить рывок в организации городской жизни.

Куйвашев 6 марта ознакомил президента во время визита в Екатеринбург с концепцией «умного города», который будет построен для проведения Экспо. Путин назвал место «хорошим», оценил подходы к пространственному развитию площадки и обустройству «огромного как озеро» пруда, сообщается в пресс-релизе департамента информационной политики Свердловской области.

Площадка в 555 гектаров на берегу Верх-Исетского пруда, над которым должна появиться монорельсовая линия, станет новым районом с передовыми технологиями организации городского пространства. «Наша задача — создать совершенно новую социальную модель», — сообщил Куйвашев. Здесь планируется организовать научно-образовательный кластер, где будут развиваться информационные технологии и медицина, а также внедрят наработки федерального центра поддержки талантливой молодежи «Сириус».

Куйвашев сделал акцент на том, что тема заявки Екатеринбурга и те идеи, которые заложены в концепцию российского Экспо «совпадают с поручениями, которые были даны в Послании Федеральному Собранию». Уже в этом году начнется разработка инженерно-коммуникационной инфраструктуры площадки. Идеи по организации выставки готовят ведущие архитектурные бюро со всего мира. Их предложения смогут оценить члены Международного бюро выставок в ходе инспекционного визита на Урал.

Ранее французские власти решили отозвать заявку Парижа на право проведения Экспо-2025 из-за экономической нецелесообразности. Теперь у Екатеринбурга только два конкурента — Баку (Азербайджан) и Осака (Япония).

Ольга Кулакова
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