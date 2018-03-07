{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Из Екатеринбурга он сразу полетит в Тагил
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,50
Динамика за 2 недели
Евро 69,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 марта 2018
06 марта 2018
01:01  07 марта 2018 0

В Калининграде задержали члена группировки, причастной к взрыву в петербургском метро

Суд над Ведерниковым. Челябинск., руки, наручники, браслеты
Задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободыФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Теракт в метро Санкт-Петербурга
все новости сюжета

В ходе проведенной спецоперации сотрудники управления ФСБ по Калининградской области задержали участника террористического сообщества, принадлежащего к запрещенному в России «Исламскому государству». Лидер группировки был причастен к теракту в метро Санкт-Петербурга.

«В ходе спецоперации задержан гражданин РФ — участник террористического сообщества „Джамаат Таухид валь-Джихад“, являющегося структурным подразделением запрещенной на территории России международной террористической организации „Исламское государство“*», — цитирует Life пресс-службу ведомства.

Оперативники смогли установить связи преступника с главарем террористической организации, который был причастен к взрыву в метро Санкт-Петербурга и на данный момент находится в международном розыске. По его заданию злоумышленник финансировал боевиков, а также помогал вербовщикам подбирать добровольцев, которые принимали участие в боях на стороне незаконных бандформирований на территории Сирии.

Как передает «Экономика сегодня», в отношении задержанного будет возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 3 апреля 2017 года, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Планировался еще один теракт на станции «Площадь Восстания», который удалось вовремя предотвратить. Согласно данным, общее количество погибших составило 16 человек, а пострадавших — 103.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров