В Калининграде задержали члена группировки, причастной к взрыву в петербургском метро

01:01 07 марта 2018 0

Задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ходе проведенной спецоперации сотрудники управления ФСБ по Калининградской области задержали участника террористического сообщества, принадлежащего к запрещенному в России «Исламскому государству». Лидер группировки был причастен к теракту в метро Санкт-Петербурга.

«В ходе спецоперации задержан гражданин РФ — участник террористического сообщества „Джамаат Таухид валь-Джихад“, являющегося структурным подразделением запрещенной на территории России международной террористической организации „Исламское государство“*», — цитирует Life пресс-службу ведомства.

Оперативники смогли установить связи преступника с главарем террористической организации, который был причастен к взрыву в метро Санкт-Петербурга и на данный момент находится в международном розыске. По его заданию злоумышленник финансировал боевиков, а также помогал вербовщикам подбирать добровольцев, которые принимали участие в боях на стороне незаконных бандформирований на территории Сирии.

Как передает «Экономика сегодня», в отношении задержанного будет возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 3 апреля 2017 года, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Планировался еще один теракт на станции «Площадь Восстания», который удалось вовремя предотвратить. Согласно данным, общее количество погибших составило 16 человек, а пострадавших — 103.