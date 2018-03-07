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07 марта 2018
06 марта 2018
09:51  07 марта 2018 0

Олимпийская чемпионка Загитова живет в жутких условиях. ВИДЕО

Фигуристка живет в съемной однокомнатной квартире вместе с бабушкойФото: Instagram Алины Загитовой
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Японские журналисты сняли фильм о жизни 15-летней олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Российская фигуристка показала зарубежным репортерам квартиру, после чего пользователей Сети поразили жилищные условия всемирно известной спортсменки.

Как видно из 15-минутного ролика японской NHK, юная спортсменка из Удмуртии живет в съемной однокомнатной московской квартире вместе с бабушкой. Скромные квадратные метры они делят с двумя шиншиллами и бритым котом. Сидя за столом на крошечной кухне, Алина может, не вставая, дотянуться до противоположной стены рукой, а сушилка для белья стоит прямо в гостиной, отмечает портал «Дни.ру». В комнате без ремонта и со старой мебелью олимпийская чемпионка показывает журналистам золотую медаль Пхенчхана и гору мягких игрушек от поклонников.

Зрителей возмутили жилищные условия знаменитой спортсменки. «Алина делит с бабушкой, сестрой, двумя шиншиллами (или что это за крысы), котом однушку? Вы серьезно? Это же Олимпийская чемпионка! Гордость нации!»; «Это не дело конечно, жить в таких условиях такой умнице»; «Только наши спортсмены молодые могут жить как бомжи! Позор!»; «Эй Москва! дайте квартиру чемпионке!» — пишут пользователи.

Напомним, российская фигуристка Алина Загитова побив мировой рекорд, завоевала золото Олимпиады в Пхенчхане. В награду за победу Алине вручили иномарку, однако спортсменка решила отдать автомобиль родителям. Ей всего 15 лет и у нее нет водительского удостоверения, пояснила юная фигуристка. Загитова помимо звания олимпийской чемпионки в этом году завоевала титул чемпионки Европы. Кроме того, на ее счету победа в финале Гран-при 2017 года. Фигуристка также выигрывала юниорские чемпионат мира и финал Гран-при, отмечает «Национальная служба новостей».

Наталья Михалева
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