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07 марта 2018
06 марта 2018
Главные новости Свердловской области
10:20  07 марта 2018 0

Уральцы предрекли второе пришествие сталагмита из фекалий. ФОТО, ВИДЕО

В печально известном общежитии снова разливаются фекалииФото: serovglobus.ru

В общежитии Серова, которое в прошлом году стало известно на всю страну из-за замерзших разливов фекалий, снова повторяется та же самая ситуация. Жителей так и не расселили, и они жалуются на возвращение старых проблем.

В дверном проеме на первом этаже общежития снова образовалась ледяная глыба желто-коричневого цвета, пишет портал «Глобус». На втором этаже — настоящий «фекальный каток» со вмерзшим в него мусором, и он покрывает весь пол. Жители уже обратились в прокуратуру, и та потребовала у управляющей компании устранить протечку и то, что за ней последовало. «Утечка произошла из-за засора, который образовался в связи с тем, что жильцы дома чем-то засорили трубопровод. Изливы, которые произошли в места общего пользования, сотрудники управляющей компании должны были убрать», — рассказала помощник Серовского городского прокурора Юлия Вечеркина. Администрация города в то же время должна навести порядок в пустующих комнатах общежития, которые принадлежат муниципалитету.

Напомним, впервые о сталагмите из фекалий в серовском общежитии заговорили в начале февраля прошлого года. Тогда стало известно, что жителей планировали расселить только в 2025 году. В апреле 2017 года в администрации заявили, что им предложены новые квартиры. Однако сами жители затопленного фекалиями дома заявили, что они едва ли чем-то отличаются от уже имеющихся у них условий.

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В серовском общежитии снова жалуются на разлив фекалий Фото: serovglobus.ru

Дарья Корчак
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