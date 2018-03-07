17:00 07 марта 2018 11

Самолет летел из Грозного Фото: Анна Майорова © URA.RU

Самолет компании UTair, в котором из Грозного летел кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский, разгерметизировался во время полета. Об этом сообщил руководитель аналитического управления партии «Яблоко» Иван Большаков.

Большаков на своей странице в Facebook написал, что ЧП произошло во вторник, 6 марта. В самолете UT400 авиакомпании UTair, который летел из Грозного, произошла разгерметизация. Большаков уточнил, что пассажирам «пришлось дышать в масках, у людей кровь шла из ушей. В прессе об этом — полная тишина». При этом в комментариях представителю «Яблока» возразили, что информации об инциденте не поступало ни от партии, ни непосредственно от Явлинского. «Нет информации в официальных партийных аккаунтах — нет смысла пенять на прессу», — подчеркивают пользователи. Комментаторы отмечают, что кандидат в президенты активно пользуется твиттером, но, видимо, «не считает нужным пиариться». Более осведомленные люди, правда, добавили, что Явлинский обмолвился о происшествии во время последних дебатов на «Первом канале».

В пресс-службе UTair корреспонденту «URA.RU» сообщили, что разгерметизации не было. При снижении экипажу поступил сигнал о некорректной работе системы регулировки давления. Срабатывание сигнала прекратилось через 2 минуты, пассажиры на самочувствие не жаловались. Под постом Большакова знающие комментаторы подтвердили, что было резкое снижение самолета, летевшего из Грозного. «К счастью, пилоты справились. Все пассажиры живы», — написала Ольга Демичева.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта. Гражданам России предстоит сделать выбор из восьми кандидатов: Григорий Явлинский («Яблоко»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), самовыдвиженец Владимир Путин, Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Павел Грудинин (КПРФ) и Ксения Собчак («Гражданская инициатива»).