Поклонская потребовала посадить в Собчак в тюрьму за позицию по Крыму

17:27 07 марта 2018 13

Наталья Поклонская обвинила Ксению Собчак в отсутствии патриотизма Фото: Прокуратура Республики Крым

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что Ксения Собчак не имеет права бороться за пост президента страны после того, как попросила разрешение на въезд в Крым у посольства Украины. По мнению парламентария, действия телеведущей попадают под уголовное преследование.

«Спрашивая разрешения киевских властей на въезд, Ксения Собчак публично демонстрирует, что не считает данный регион частью страны, президентом которой она планирует стать. Отсюда возникает вопрос: как можно быть главой государства, не признавая при этом его территориальную целостность? Надеюсь, этот вопрос уже заинтересовал ЦИК», — пишет Поклонская на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Поклонская напомнила, что Собчак уже посещала Крым в 2014 году и тогда юридические нюансы ее не заботили. Депутат также предлагает понаблюдать за действиями властей Украины: если они дадут кандидату в президенты РФ разрешение на въезд, то фактически полуостров будет признан Киевом частью России. «Может быть, Собчак не в той стране зарегистрировала свою кандидатуру? Конечно, кандидат Собчак является мастером шоу: побольше шума, скандалов и провокаций. Но это же не съемочная площадка „Дома-2“!» — возмутилась депутат. Поклонская также заявила, что, по ее мнению, действия Собчак могут содержать в себе признаки преступления, предусмотренного УК РФ: публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности нашей страны.



Ранее стало известно о намерении Ксении Собчак получить разрешение на въезд в Крым. Кандидат от «Гражданской платформы» аргументировала свои действия нормами международного права, по которым полуостров является частью Украины, сообщает «Национальная служба новостей». На заявление Собчак незамедлительно отреагировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, посоветовавший правоохранительным органам возбудить уголовное дело и посадить телеведущую на пять лет, уточняет сайт «Подмосковье сегодня». По данным «Федерального агентства новостей», посольство Украины в России заявило, что пока не получало необходимого запроса от Собчак.

Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. Избирателям предстоит проголосовать за одного из восьми кандидатов. Помимо представителя КПРФ Павла Грудинина за высший пост в стране будут бороться: Владимир Жириновский (ЛДПР), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») и Ксения Собчак («Гражданская инициатива»). Действующий президент РФ Владимир Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца.