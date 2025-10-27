Трамп направил к РФ ядерную подлодку: новые заявления президента США о «Буревестнике» и украинском конфликте
Трамп ответил на испытание «Буревестника» заявлением о ядерной подлодке у берегов России
Фото: Official White House / Andrea Hanks
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон направил ядерную подводную лодку к берегам России. Такое заявление он сделал в ответ на вопрос об испытаниях российской ракеты «Буревестник». Аудиотрансляция его заявления велась на youtube-канале Белого дома.
Трамп подчеркнул, что российская сторона осведомлена о присутствии у ее берегов «лучшей в мире» американской атомной подводной лодки. По его словам, это присутствие снимает необходимость преодоления расстояния в 8000 миль для решения стратегических задач. Подробнее о реакции Трампа на испытания «Буревестника» — в материале URA.RU.
Трамп оставил вопрос о новых санкциях против России без ответа
Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о возможном введении новых ограничительных мер против России. На реплику журналистки о рассмотрении дополнительных санкций американский лидер указал, что со временем все прояснится.
Такая формулировка оставляет пространство для различных интерпретаций, не исключая ни уже принятых решений, ни потенциальных санкционных шагов в будущем. Ранее Белый дом неоднократно заявлял о сохранении жесткого курса в отношении Москвы.
Трамп увернулся от вопроса о замороженных активах РФ
Трамп также отказался комментировать возможность применения замороженных российских активов в целях финансирования военной поддержки Украины. Он указал на то, что не участвует в обсуждении этой проблемы с ЕС.
«Вам нужно спросить ЕС. Я в этом не участвую», — заявил американский лидер на вопрос журналистов, передает информацию РИА Новости.
После введения западных санкций в 2022 году против Банка России были заморожены значительные резервы, точный объем которых не раскрывается. В ответ Москва ввела ограничения на вывод средств «недружественными» инвесторами, а в МИД РФ охарактеризовали действия ЕС как «воровство». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил о симметричном ответе — Россия может не возвращать средства западных стран, размещенные на ее территории.
Игры закончились: США и Россия перешли к серьезному диалогу
Американский лидер прокомментировал успешные испытания российской крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой. Трамп заявил журналистам на борту своего самолета, что между Россией и Соединенными Штатами не ведется никаких игр, подчеркнув взаимную серьезность намерений. Данное заявление стало важным сигналом в контексте современных международных отношений.
Трамп заявил об американской подлодке у берегов России
Президент Штатов отреагировал на успешные испытания российской крылатой ракеты «Буревестник», заявив, что у берегов России находится мощнейшая американская атомная подлодка. Американский лидер выразил мнение, что заявления Москвы о новом оружии являются неуместными.
Ранее начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил, что ракета преодолела 14 тысяч километров, продемонстрировав высокую способность преодоления систем ПВО и ПРО (Договор об ограничении систем противоракетной обороны — соглашение между СССР и США, подписанное 26 мая 1972 года). Также он добавил, что это расстояние не является предельным для данного комплекса.
Трамп пообещал урегулировать свою «девятую войну»
Президент США заявил о готовности урегулировать конфликт на Украине, который станет уже девятым в его послужном списке. Ранее Трамп неоднократно утверждал, что добился урегулирования восьми международных конфликтов, включая палестино-израильское противостояние. По его словам, в более чем половине случаев решающую роль сыграли экономические меры воздействия и торговая политика.
«Я урегулировал восемь войн, на подходе девятая. Я думаю, это будет конфликт России и Украины», — сообщил американский лидер журналистам, передает РИА Новости.
