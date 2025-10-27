NYT: «Буревестник» способен с легкостью пробить «Золотой купол» США

«Буревестник» способен преодолеть американскую систему ПВО «Золотой купол» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российская крылатая ракета «Буревестник» сможет преодолеть перспективную американскую систему ПВО «Золотой купол», о разработке которой ранее объявлял президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает эксперт по ядерному нераспространению из Миддлбери-колледжа Джеффри Льюис.

«Это еще одно научно-фантастическое оружие, которое будет дестабилизировать ситуацию и с которым будет сложно справиться в рамках контроля над вооружениями», — приводит его слова издание The New York Times. Новость опубликована на сайте издания.

Западные эксперты разделились в оценках возможностей российской ракеты. Некоторые аналитики считают систему слишком сложной и рискованной, предполагая, что «Буревестник» предназначен, прежде всего, для ответного ядерного удара, и в этом контексте его применение теряет стратегическую значимость. Другие эксперты уверены, что появление подобных вооружений ускорит масштабную гонку высокотехнологичных вооружений, затронет существующую архитектуру глобальной безопасности и повысит риск непреднамеренной эскалации конфликтов между мировыми державами.

Разработка перспективной американской ПВО «Золотой купол», как ранее пояснял Дональд Трамп, должна стать частью новых комплексных мер по защите США и их союзников от тлетворных угроз со стороны России и Китая. Подчеркивается, что с появлением у России ракет с ядерной энергетической установкой эффективность подобных противоракетных систем может оказаться под вопросом, а стратегический баланс — принципиально измениться.