В Кремле ответили на вопрос URA.RU о новом губернаторе Тверской области

«Мы надеемся, что в ближайшее время это случится. Такое (пауза в назначении, — ред.) бывает. Разумеется, президент и соответствующие службы администрации пытается выбрать наилучший вариант. Выбрать человека, который наиболее эффективно подойдет на эту должность, именно для этого региона. Как только решение будет принято, мы об этом сообщим», — отметил Песков.