В Кремле ответили на вопрос URA.RU о новом губернаторе Тверской области

27 октября 2025 в 14:38
В Кремле заявили, что идет подбор лучшего кандидата на пост губернатора Тверской области

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Кремле надеются, что врио губернатора Тверской области будет назначен в ближайшее время. Идет подбор наилучшего кандидата, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Мы надеемся, что в ближайшее время это случится. Такое (пауза в назначении, — ред.) бывает. Разумеется, президент и соответствующие службы администрации пытается выбрать наилучший вариант. Выбрать человека, который наиболее эффективно подойдет на эту должность, именно для этого региона. Как только решение будет принято, мы об этом сообщим», — отметил Песков.

Экс-губернатор Тверской области Игорь Руденя оставил свой пост 29 сентября. Президент Владимир Путин назначил его своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе. По данным «Коммерсанта», заминка с назначением врио главы региона возникла в связи с тем, что некоторые претенденты отказались от предложения возглавить Тверскую область.

