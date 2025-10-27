Путин и Токаев провели телефонный разговор
27 октября 2025 в 14:40
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера. В ходе беседы главы государств рассмотрели вопросы, связанные с организацией официального визита Токаева в Россию, запланированного на 12 ноября, а также обменялись мнениями по ряду актуальных международных тем.
