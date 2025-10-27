Треть россиян зарегистрировались в MAX

Среднесуточный охват пользователей MAX в октябре превысил 19 миллионов человек Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В октябре MAX уверенно закрепился в статусе одного из крупнейших российских мессенджеров и цифровых платформ. В сервисе зарегистрировались уже 50 миллионов пользователей — это примерно треть всего населения России.

«В МАХ зарегистрировались 50 миллионов пользователей», — говорится в официальном пресс-релизе ВК. Среднесуточный охват пользователей MAX в октябре превысил 19 миллионов человек. За 22 октября активность пользователей достигла рекордной отметки: более 22,5 миллиона человек.

С момента запуска приложения пользователи MAX отправили 3,7 миллиарда сообщений. Число совершенных аудио- и видеозвонков приблизилось к 842 миллионам. Кроме того, зафиксировано свыше 25 миллионов записей видеокружков. Растет и число групповых чатов в мессенджере: оно достигло 7,6 миллионов.

Продолжение после рекламы

Во всех субъектах России стала доступна образовательная платформа «Сферум», интегрированная в MAX. Сейчас ее регулярно используют более 10 миллионов человек — школьники, учителя и родители. MAX стал привлекательной площадкой не только для массового общения, но и для развития блогосферы. Свыше 13 тысяч блогеров категории А+ зарегистрировали собственные каналы в мессенджере, чтобы напрямую взаимодействовать с подписчиками. Среди новых авторов — известная певица Жасмин, актер Никита Панфилов, оперный певец и композитор Илья Ушуллу, а также популярный блогер и путешественник Максим Кудряшов.