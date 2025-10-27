Треть россиян зарегистрировались в MAX
Среднесуточный охват пользователей MAX в октябре превысил 19 миллионов человек
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В октябре MAX уверенно закрепился в статусе одного из крупнейших российских мессенджеров и цифровых платформ. В сервисе зарегистрировались уже 50 миллионов пользователей — это примерно треть всего населения России.
«В МАХ зарегистрировались 50 миллионов пользователей», — говорится в официальном пресс-релизе ВК. Среднесуточный охват пользователей MAX в октябре превысил 19 миллионов человек. За 22 октября активность пользователей достигла рекордной отметки: более 22,5 миллиона человек.
С момента запуска приложения пользователи MAX отправили 3,7 миллиарда сообщений. Число совершенных аудио- и видеозвонков приблизилось к 842 миллионам. Кроме того, зафиксировано свыше 25 миллионов записей видеокружков. Растет и число групповых чатов в мессенджере: оно достигло 7,6 миллионов.
Во всех субъектах России стала доступна образовательная платформа «Сферум», интегрированная в MAX. Сейчас ее регулярно используют более 10 миллионов человек — школьники, учителя и родители. MAX стал привлекательной площадкой не только для массового общения, но и для развития блогосферы. Свыше 13 тысяч блогеров категории А+ зарегистрировали собственные каналы в мессенджере, чтобы напрямую взаимодействовать с подписчиками. Среди новых авторов — известная певица Жасмин, актер Никита Панфилов, оперный певец и композитор Илья Ушуллу, а также популярный блогер и путешественник Максим Кудряшов.
23 октября 2025 года MAX открыл «Платформу для партнеров» — уникальное пространство для российского бизнеса. Благодаря этому инструменту компании получили возможность интегрировать свои сервисы прямо в мессенджер: от онлайн-продаж и приема платежей до бронирования путешествий и организации клиентской поддержки. Первоначально к платформе могут подключиться бизнесы, чьи приложения уже представлены в RuStore. За первые несколько дней более 2 800 компаний подали заявки на интеграцию.
- Скромный Похабник27 октября 2025 15:16Я лучше помолчу...