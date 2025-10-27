Песков раскрыл, является ли «Буревестник» сигналом Западу

Песков ответил на вопрос о «Буревестнике» Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия обеспечивает вою безопасность, что особенно необходимо на фоне милитаристского настроя Запада. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, является ли испытание новой российской ракеты «Буревестник» сигналом Западу и США.

«Россия последовательно занимается обеспечением собственной безопасности. В русле этой задачи происходит разработка новых систем вооружений. Обеспечение безопасности для России является вопросом жизненно важным особенно на фоне милитаристского настроя, которые мы слышим от европейцев в первую очередь», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU.