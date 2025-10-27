Песков раскрыл, является ли «Буревестник» сигналом Западу
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия обеспечивает вою безопасность, что особенно необходимо на фоне милитаристского настроя Запада. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, является ли испытание новой российской ракеты «Буревестник» сигналом Западу и США.
«Россия последовательно занимается обеспечением собственной безопасности. В русле этой задачи происходит разработка новых систем вооружений. Обеспечение безопасности для России является вопросом жизненно важным особенно на фоне милитаристского настроя, которые мы слышим от европейцев в первую очередь», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее, 26 октября 2025 года, президент России Владимир Путин заявил о завершении испытаний новейшей ракеты «Буревестник». В ходе тестов она пролетела 14 тысяч километров на ядерном энергоносителе. Глава РФ отметил, что этому оружию нет аналогов в мире, а на Западе распознали сигнал, который им посылает Москва.
