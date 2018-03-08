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08 марта 2018
07 марта 2018
03:16  08 марта 2018 0

Путин поздравил россиянок стихотворением Андрея Дементьева. ВИДЕО

В прошлом году глава государства читал Константина БальмонтаФото: официальный сайт президента РФ

Президент Владимир Путин обратился к жительницам России с традиционным ежегодным поздравлением с Международным женским днем. После слов поздравления, глава государства зачитал строки стихотворения Андрея Дементьева.

«Дорогие женщины России! От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем! Этот праздник мы отмечаем в самом начале весны. Погода в нашей большой стране сегодня самая разная. Но везде царит весеннее солнечное настроение. Его создают улыбки, цветы, искренние чувства. Все это для вас, дорогие женщины. Мы рады, что есть такой замечательный повод, чтобы сказать о нашем огромном уважении к вам, о восхищении вашей красотой и нежностью, — обратился к женщинам президент России. — Сегодня все мужчины дарят вам подарки, от души поздравляют мам, бабушек, жен, дочерей, подруг, коллег. Только вы, женщины, способны создавать радушную атмосферу на работе и в семье, брать на себя повседневные заботы о доме и детях, быть для них нравственным примером».

Президент завершил свою поздравительную речь стихотворением Андрея Дементьева.

Как отметил сам Владимир Путин, поздравлять женщин стихами становится хорошей традицией. В прошлом году, к примеру, он зачитал стихотворение Константина Бальмонта.

Отметим, что государственные структуры Российской Федерации начали череду поздравлений еще в канун праздника. Так, в среду поздравили женщин руководство и сотрудники Росгвардии, МЧС, МВД и Минобороны России. К жительницам краев и областей страны также обратились губернаторы — их поздравления были опубликованы на региональных сайтах.

Евгений Александров
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