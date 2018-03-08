Журналист напугал английских футболистов русскими наркотиками на ЧМ-2018

09:38 08 марта 2018 0

Островитяне боятся российской сборной и ищут повод отказаться от матча Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Обозреватель The Times Эдвард Лукас призвал английских футболистов бойкотировать чемпионат мира по футболу в 2018 году по соображениям безопасности. По его мнению, в России спортсменов могут незаметно напоить наркотиками.

«Специалист по России Эдвард Лукас предположил, что российские власти могут каким-то образом воздействовать на сборную Англии во время чемпионата мира-2018. Например, подмешать вещество, чтобы „замедлить“ команду на поле», — цитирует RT коллегу Лукаса, британского телеведущего Джереми Вайна.

Британия уже не в первый раз заявляет о возможном бойкоте ЧМ-2018. Основной причиной являются успехи армии России на Ближнем Востоке, раздражающие англичан, напоминает «Федеральное агентство новостей». Очередным поводом для разговоров о бойкоте стало отравление в Лондоне экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Англия обвинила в этом российские спецслужбы, что вызвало недоумение в МИД РФ.