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07 марта 2018
06 марта 2018
07:49  07 марта 2018 0

Захарова назвала дикостью угрозы Великобритании бойкотировать ЧМ-2018

Медиа-форум
Захарова ответила на слова о «враждебной деятельности» РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Великобританию провести расследование отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а не искать «русский след» в произошедшем. Она также прокомментировала заявление британского министра иностранных дел Бориса Джонсона, который пригрозил бойкотом грядущего Чемпионата мира по футболу в связи с инцидентом.

«Вообще-то, есть какие-то процессуальные нормы. Как человек, который занимается внешней политикой и не имеет отношения к правоохранительным органам, делает такие заявления?» — цитирует Захарову RT. Ранее глава МИД Великобритании заявил, что Лондон будет использовать самые жесткие меры в том случае, если в деле об отравлении Скрипаля обнаружится «русский след». По его словам, речь идет об ужесточении санкций, а также бойкоте ЧМ-2018 британской делегацией — политиками и дипломатами, но не футболистами.

Слова Джонсона о «враждебной деятельности» России и возможном бойкоте чемпионата Захарова назвала «какой-то дикостью», пишет «Федеральное агентство новостей». Она также отметила, что Великобритания теперь пытается все увязать со своим участием в ЧМ-2018. «Сценарий еще одной антироссийской кампании уже написан», — так заявление главы британского МИД прокомментировали в российском посольстве в Великобритании.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в критическом состоянии 4 марта в торговом центре в Солсбери, напоминает «Национальная служба новостей». По данным полиции, они были отравлены неизвестным веществом. Отметим, что в 2006 году Скрипаль был осужден за шпионаж в пользу США и Великобритании, а в 2010 году помилован и выдан Великобритании.

Дарья Корчак
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