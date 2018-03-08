Названы самые популярные кроссоверы в России

10:28 08 марта 2018 0

Обновленная Lada пользуется спросом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аналитики подсчитали проданные за февраль в России автомобили. И назвали самые популярные кроссоверы в стране. В тройке лучших оказалась продукция «АвтоВАЗа».

Чаще всего россияне покупали Hyundai Creta, сообщает портал Newinform со ссылкой на исследования агентства «Автостат». На втором месте — Renault Duster. В тройку лидеров также вошел внедорожник LADA 4×4. Причем за февраль рост продаж этой модели составил +32% по сравнению с предыдущим месяцем, отмечает Nation News.

В ТОП-10 популярных в России кроссоверов вошли также: KIA Sportage, Chevrolet Niva, Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Nissan X-Trail.