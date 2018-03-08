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08 марта 2018
13:11  08 марта 2018 0

Стикеры с Путиным и цветы вместо башен Кремля: российских женщин оригинально поздравляют с 8 Марта. ФОТО, ВИДЕО

Акция по раздаче цветов на Алом поле. Челябинске, тюльпаны, букет, 8марта, весна, цветы
Обычный букет на 8 Марта уже не в модеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские компании и организации соревнуются друг с другом в стремлении сделать свои поздравления с Международным женским днем самыми необычными. К традиционной раздаче цветов привлекают роботов и дроны, а также повсеместно задействуют интернет-технологии.

В одном из московских офисов Сбербанка посетительниц сегодня, 8 марта, встречал симпатичный робот с цветами. Его обычная задача — консультировать клиентов. Но в праздник функционал робота-помощника расширился — он не только дарил женщинам цветы, но и говорил им комплименты, причем для каждой посетительницы находил свои, особые слова.

Фото: ВКонтакте, Сбербанк

На YouTube набирает популярность ролик «Дополненная реальность над Кремлем», в котором башни Кремля превращаются в своеобразные вазы с цветами.

Герои другого ролика — великие русские поэты Пушкин и Маяковский и основатель Москвы Юрий Долгорукий, а вернее, памятники им. Цитатами из произведений он поздравляют всех женщин с праздником.

А вот третий ролик демонстрирует, как новые технологии помогут сделать праздник незабываемым. В небе над городом парят дроны с букетами цветов. Разноцветные тюльпаны получают случайные прохожие-женщины.

Собственную акцию в Интернете подготовил и Общенародный российский фронт: в Telegram движение опубликовало праздничную подборку стикеров к Международному женскому дню с изображением президента России, лидера ОНФ Владимира Путина и надписями: «Вам, любимые», «Вы ослепительно красивы», «Выглядишь бесподобно», «Можно комплимент?».

А сам российский лидер поздравил всех женщин с 8 Марта стихотворением поэта Андрея Дементьева. «Только вы, женщины, способны создавать радушную атмосферу на работе и в семье, брать на себя повседневные заботы о доме и детях, быть для них нравственным примером», — отметил Владимир Путин.

Международный женский день появился в 1910 году по инициативе борца за равноправие женщин Клары Цеткин. В России отмечается с 1913 года и является выходным праздничным днем.

Наталья Володина
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