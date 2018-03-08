Российские компании и организации соревнуются друг с другом в стремлении сделать свои поздравления с Международным женским днем самыми необычными. К традиционной раздаче цветов привлекают роботов и дроны, а также повсеместно задействуют интернет-технологии.
В одном из московских офисов Сбербанка посетительниц сегодня, 8 марта, встречал симпатичный робот с цветами. Его обычная задача — консультировать клиентов. Но в праздник функционал робота-помощника расширился — он не только дарил женщинам цветы, но и говорил им комплименты, причем для каждой посетительницы находил свои, особые слова.
На YouTube набирает популярность ролик «Дополненная реальность над Кремлем», в котором башни Кремля превращаются в своеобразные вазы с цветами.
Герои другого ролика — великие русские поэты Пушкин и Маяковский и основатель Москвы Юрий Долгорукий, а вернее, памятники им. Цитатами из произведений он поздравляют всех женщин с праздником.
А вот третий ролик демонстрирует, как новые технологии помогут сделать праздник незабываемым. В небе над городом парят дроны с букетами цветов. Разноцветные тюльпаны получают случайные прохожие-женщины.
Собственную акцию в Интернете подготовил и Общенародный российский фронт: в Telegram движение опубликовало праздничную подборку стикеров к Международному женскому дню с изображением президента России, лидера ОНФ Владимира Путина и надписями: «Вам, любимые», «Вы ослепительно красивы», «Выглядишь бесподобно», «Можно комплимент?».
А сам российский лидер поздравил всех женщин с 8 Марта стихотворением поэта Андрея Дементьева. «Только вы, женщины, способны создавать радушную атмосферу на работе и в семье, брать на себя повседневные заботы о доме и детях, быть для них нравственным примером», — отметил Владимир Путин.
Международный женский день появился в 1910 году по инициативе борца за равноправие женщин Клары Цеткин. В России отмечается с 1913 года и является выходным праздничным днем.