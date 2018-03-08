Найденному на Урале гигантскому изумруду придумали имя

Найденный на Мариинском прииске Свердловской области уникальный изумруд ценой в 4 млн рублей получил имя «Марьин дар». Выбор был сделан более чем из двух тысяч предложенных россиянами названий, сообщили «URA.RU» в пресс-службе корпорации «Ростех».
Предложения принимали с 28 февраля по 6 марта на сайте АО «Мариинский прииск» и в пабликах Ростеха в социальных сетях. Подводили итоги конкурса в два этапа. В жюри вошли звезда команды КВН «Уральские пельмени» Юлия Михалкова (она даже побывала на прииске), Чулпан Хаматова, главный художник ювелирного дома «Кристалл мечты» Юлия Пузырёва и шахтёр Матвей Гришин, нашедший гигантский самоцвет.
Его мнение и стало решающим, когда до финала дошло название, предложенное жительницей Екатеринбурга Натальей Филоновой. «Оно идеально подходит для нашего месторождения. Ведь Мариинский прииск был назван в честь Марии Египетской еще в начале 19-го века. А слово Дар — от слова «подарок», — заявил Гришин.
Всем финалистам конкурса вручат в подарок серьги с изумрудами, а победительнице корпорация приготовила набор из серебряных сережек и кулона с изумрудами. Горняки, которым повезло сделать уникальную находку, уже получили премию в 250 тыс. рублей. Как сообщало «URA.RU», изумруд «Марьин дар» стал крупнейшим за последние 10 лет: его длина составляет 14 см, ширина — 7 см и вес — 1,6 кг