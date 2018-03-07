22:23 07 марта 2018 0

Михалкову поразила относительная чистота шахт, однако немного мешал шум от работ Фото: Юлия Михалкова, Instagram

Звезда шоу «Уральские Пельмени» Юлия Михалкова спустилась в шахту в поселке Малышева близ Асбеста Свердловской области. Актриса, которая является членом жюри по выбору названия для найденного там гигантского изумруда, попробовала самостоятельно добыть драгоценные камни.

Михалкова спустилась к шахтерам месторождения «Мариинский прииск» на «горизонт минус тридцать» на глубину около 260 метров. Артистка поделилась с «URA.RU», что сначала боялась спускаться, однако «любопытство и желание пообщаться с горнорабочими перевесило». «Во время занимательных рассказов директора месторождения Евгения Василевского, глядя на спокойных шахтеров, не хотелось думать о чем-то роковом», — рассказала Михалкова.

Ради небольшого путешествия вглубь Земли актрисе пришлось встать в пять утра, однако она не пожалела об этом. «Спустилась в шахту, чтобы познакомиться с производством, понять как и, главное, кто и в каких условиях добывает эту красоту. В этом есть какая-то ирония мироздания: из грязищи, грубой породы мы достаем удивительные, прекрасные зеленоватые камушки. Невероятно!» — восторженно рассказала собеседница. Пройдя долгий путь по тоннелям и лестницам, Михалкова нашла свои первые изумруды. «Дробила долотом породу и… Вот они — сокровища! Такой восторг! Еще почти теплые, только-только добытые камни», — написала актриса в Instagram и поделилась кадрами найденных изумрудов.

Как ранее сообщало «URA.RU», на Малышевском руднике нашли крупный изумруд весом 1,6 килограммов, который удалось сохранить в первозданном виде. На выбор названия для камня устроили конкурс, в котором Юлия Михалкова стала членом жюри. Группа студентов предложила назвать кристалл в честь предстоящей выставки Экспо, которая в 2025 году может пройти в Екатеринбурге.