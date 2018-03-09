14:37 09 марта 2018 0

Скважина обесточена, а персонал эвакуирован Фото: Максим Егоров © URA.RU

На скважине в ЯНАО произошел выброс воды и газа, образовавших двухметровый фонтан. Инцидент не повлек загрязнения окружающей среды, пострадавших также нет.

Происшествие произошло 9 марта, около восьми часов утра по московскому времени, на разведочной скважине №221 Новочасельского нефтегазоконденсатного месторождения в Красноселькупском районе Ямала. Объект принадлежит ООО «Кынско-Часельское нефтегаз» (структура «Роснефти»), сообщает «Интерфакс».

По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, газоводопроявление с открытым фонтанированием не повлекло за собой возгорания и каких-либо серьезных последствий для людей и природы. Сейчас скважина обесточена, а персонал эвакуирован на безопасное расстояние, передает RT.