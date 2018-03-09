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09 марта 2018
20:45  09 марта 2018 0

Многодетная мать получила реальный срок за кражу пяти кур

Евгений Васильев, житель села Лопатки. обвиняемый в приобретении
Женщина хотела накормить своих детейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Томской области районный суд приговорил многодетную мать к году лишения свободы за кражу пяти кур. Женщина решилась на грабеж, потому что ей нечем было кормить детей.

Из материалов дела, представленных на сайте Кожевниковского районного суда Томской области, следует, что 26 ноября многодетная мать, «реализовывая преступный умысел», проникла в чужой огород и «умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, тайно похитила пять кур-бройлеров в возрасте шести месяцев, весом по 6 кг мяса каждая, стоимостью 350 рублей за 1 кг мяса, на сумму 10 500 рублей».

Шестого марта женщине был вынесен приговор и назначено наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком один год. Многодетная мать вину признала и частично возместила потерпевшей ущерб, объяснив, что пошла на кражу, чтобы накормить четверых детей, потому что денег на продукты у нее не было. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщается на сайте суда.

Виктор Жуков
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