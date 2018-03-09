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09 марта 2018
21:28  09 марта 2018 0

В Донецке взорвалась граната. Есть погибшие

Клипарт, фотографии, граната, оружие, вооружение, снаряд, аммуниция
Власти ДНР пока не дали своих комментариевФото: Алексей Ярославцев © URA.RU

В Донецке произошел взрыв гранаты. В результате пострадали восемь человек. Есть погибшие.

Шестеро пострадавших от взрыва гранаты тяжело ранены, они получили серьезные травмы, со ссылкой на представителей администрации Кировского района города сообщает Nation News. В результате происшествия два человека погибли. Ранее СМИ сообщало об одном погибшем. Очевидцы также утверждают, что трагедия произошло недалеко от кафе «СССР».

МВД Донецкой народной республики не дает комментариев по поводу случившегося, уточняет RT. Подробности произошедшего пока неизвестны.

Виктор Жуков
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