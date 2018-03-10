01:39 10 марта 2018 79

Патриарх Кирилл напомнил, что Болгарию от османского ига освободила Россия Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов назвал патриарха Кирилла «второразрядным агентом советского КГБ» в ответ на его высказывание о «разочаровании в неправильной исторической интерпретации освобождения Болгарии» от османского ига во второй половине XIX века.

«Этот человек не спустился с небес, не вышел из Рая и не является посланником Иисуса Христа. Он известен как сигаретный митрополит России. С 1996 года он ввез на 14 млрд долларов безакцизных сигарет и на 4 млрд долларов вина для нужд церкви. У него есть и частный самолет. Его часы стоят 30 тыс. Кто он? Это не восточноевропейский духовник. Это агент Михайлов, второразрядный агент советского КГБ. И этот человек имеет наглость раздавать правосудие», — приводит слова Симеонова портал «Русская Болгария».

Ранее, напомним, на сайте Московского Патриархата было опубликовано видео с встречи патриарха Кирилла с президентом Болгарии Руменом Радевым. В ходе беседы представитель РПЦ высказал недовольство неправильной интерпретацией освобождения страны от османского ига.

«Еще раз хочу сказать, что Болгарию освободила Россия. Не Польша, не Литва, не другие страны. Россия. Ни польский сейм, ни литовский сейм не принимали решение о начале войны с османской Турцией. Мы за историческую правду, господин президент. Мы эту историческую правду завоевали своей кровью», — сказал священнослужитель президенту, выразив надежду, что присутствующие журналисты передадут разочарование патриарха в неправильной исторической интерпретации событий, связанных с освобождением Болгарии.

Впоследствии Валерий Симеонов отказался извиняться перед патриархов за свои слова.