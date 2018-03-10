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Главные новости Свердловской области
08:56  10 марта 2018 0

Уральская биатлонистка завоевала серебро на Паралимпиаде в Южной Корее

Анна Миленина уступила лишь своей соотечественницеWikipedia
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Уральская биатлонистка Анна Миленина завоевала серебряную медаль на Паралаимпийских играх в Пхенчахане. Быстрее нее к финишу пришла только одна спортсменка — россиянка Екатерина Румянцева.

Румянцева преодолела дистанцию за 17 минут и 6,1 секунд при одном промахе, сообщает РИА «Новости». Миленина стала второй, уступив победительнице 16,3 секунды. Отметим, что наша землячка за время гонки не промахнулась ни разу. Третьей к финишу пришла спортсменка из Украины Людмила Ляшенко (39,8 секунды отставания от лидера и 1 промах).

Анна Миленина (Бурмистрова) родилась в Краснотурьинске Свердловской области. Многократно представляла российскую сборную на Паралимпийских играх. В активе уральской спортсменки 5 золотых олимпийских медалей за (2006, 2010, 2014), 4 серебряных и 2 бронзовых.

Сергей Макеев
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