Уральская биатлонистка завоевала серебро на Паралимпиаде в Южной Корее

08:56 10 марта 2018 0

Анна Миленина уступила лишь своей соотечественнице Wikipedia

Уральская биатлонистка Анна Миленина завоевала серебряную медаль на Паралаимпийских играх в Пхенчахане. Быстрее нее к финишу пришла только одна спортсменка — россиянка Екатерина Румянцева.



Румянцева преодолела дистанцию за 17 минут и 6,1 секунд при одном промахе, сообщает РИА «Новости». Миленина стала второй, уступив победительнице 16,3 секунды. Отметим, что наша землячка за время гонки не промахнулась ни разу. Третьей к финишу пришла спортсменка из Украины Людмила Ляшенко (39,8 секунды отставания от лидера и 1 промах).

Анна Миленина (Бурмистрова) родилась в Краснотурьинске Свердловской области. Многократно представляла российскую сборную на Паралимпийских играх. В активе уральской спортсменки 5 золотых олимпийских медалей за (2006, 2010, 2014), 4 серебряных и 2 бронзовых.