09:19 10 марта 2018 1

Дом ветеранов в Янтвиле — спокойное и безмятежное место Фото: скриншот с видео Veterans Home of California — Yountville

В городе Янтвилл, Калифорния неизвестный мужчина захватил и расстрелял трех заложников в местном доме ветеранов. Сам нападавший был убит полицией.

Как сообщает RT, нападавший был экипирован автоматом и бронежилетом. Он проник на праздник в честь отъезда одного из сотрудников и запер в комнате трех человек. Всего в комплексе проживает около тысячи ветеранов Второй мировой войны и бывших американских солдат, проходящих реабилитацию после военных конфликтов.

Спустя 8 часов безуспешных переговоров полиция пошла на штурм. По предварительной информации, нападавший сам прошел горячую точку. Причины его атаки устанавливаются.