Дом ветеранов в Янтвиле — спокойное и безмятежное место
В городе Янтвилл, Калифорния неизвестный мужчина захватил и расстрелял трех заложников в местном доме ветеранов. Сам нападавший был убит полицией.
Как сообщает RT, нападавший был экипирован автоматом и бронежилетом. Он проник на праздник в честь отъезда одного из сотрудников и запер в комнате трех человек. Всего в комплексе проживает около тысячи ветеранов Второй мировой войны и бывших американских солдат, проходящих реабилитацию после военных конфликтов.
Спустя 8 часов безуспешных переговоров полиция пошла на штурм. По предварительной информации, нападавший сам прошел горячую точку. Причины его атаки устанавливаются.